В Кондопоге открыли новый спортивно-игровой комплекс

В Кондопоге появилось новое пространство для семейного отдыха и спорта.

На площади Ленина в Кондопоге состоялось торжественное открытие современного спортивно-игрового комплекса.



Новый объект стал центром притяжения для семей с детьми и любителей активного отдыха. Площадка спроектирована с учетом потребностей разных возрастных групп — от малышей до подростков, стремящихся к спортивным достижениям.



Проект реализован при поддержке бизнеса. Также в благоустройстве и обеспечении электроснабжения участвовало «Кондопожское ДРСУ» и Кондопожский Электро-Сетевой Участок АО «ПСК».



Глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин отметил, что площадка гармонично вписалась в архитектурный облик города и станет одним из любимых мест отдыха для жителей.