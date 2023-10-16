В Кондопоге откроется кабинет психологической поддержки

Консультации будут проводиться для людей с тяжелыми психическими заболеваниями и членов их семей, а также участников СВО и их родных.

Кабинет психологической поддержки открывается в центре КРОО «Преодоление» в Кондопоге по адресу: ул. Бумажников, 14.

Это одно из самых уютных мест для психотерапии в нашей республике, сообщили в официальном паблике власти Кондопожского района. Прием пациентов будут вести психиатр и психотерапевт Роман Унукайнен, а также психологи Оксана Кабацкая и Ольга Борисова.

Как отметили в соцсети, проект общественников «Центр психологической поддержки людей с тяжелыми хроническими психическими заболеваниями и их семей» получил поддержку фонда президентских грантов.

На средства гранта здесь будут бесплатно консультировать пациентов врача-психиатра и членов их семей, а также участников специальной военной операции и их родных.

«Консультации возможны как лично, так и онлайн», — рассказал Роман Унукайнен.

Записаться на консультацию можно в сообщениях группы КРОО «Преодоление: психопросвещение и поддержка, а также по телефону центра: 8 953 535 3545 с понедельника по пятницу — с 10.00 до 16.00.



Подробнее об открытии кабинета — в видеоинтервью.