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В Кондопоге откроется кабинет психологической поддержки

Новости. Общество
18:40, 17 Октября 2023
фото: © Скриншот с видео: Администрация Кондопожского района / ВК

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Консультации будут проводиться для людей с тяжелыми психическими заболеваниями и членов их семей, а также участников СВО и их родных.

Кабинет психологической поддержки открывается в центре КРОО «Преодоление» в Кондопоге по адресу: ул. Бумажников, 14.

Это одно из самых уютных мест для психотерапии в нашей республике, сообщили в официальном паблике власти Кондопожского района. Прием пациентов будут вести психиатр и психотерапевт Роман Унукайнен, а также психологи Оксана Кабацкая и Ольга Борисова.

Как отметили  в соцсети, проект общественников «Центр психологической поддержки людей с тяжелыми хроническими психическими заболеваниями и их семей» получил поддержку фонда президентских грантов.

На средства гранта здесь будут бесплатно консультировать пациентов врача-психиатра и членов их семей, а также участников специальной военной операции и их родных.

«Консультации возможны как лично, так и онлайн», — рассказал Роман Унукайнен.

Записаться на консультацию можно в сообщениях группы КРОО «Преодоление: психопросвещение и поддержка, а также по телефону центра: 8 953 535 3545 с понедельника по  пятницу — с 10.00 до 16.00.

Подробнее об открытии кабинета — в видеоинтервью.

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