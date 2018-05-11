В Кондопоге пьяный подросток набросился с кулаками на полицейского

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В Кондопоге перед судом предстанет подросток, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника внутренних дел, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, вечером 1 марта в Кондопог сотрудники полиции заметили 16-летнего пьяного подростка и доставили его в отдел для разбирательства.
Во время выяснения информации о личности задержанного несовершеннолетний напал на полицейского и нанес несколько ударов рукой и головой.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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