В Кондопоге пьяный подросток набросился с кулаками на полицейского

В Кондопоге перед судом предстанет подросток, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника внутренних дел, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, вечером 1 марта в Кондопог сотрудники полиции заметили 16-летнего пьяного подростка и доставили его в отдел для разбирательства.

Во время выяснения информации о личности задержанного несовершеннолетний напал на полицейского и нанес несколько ударов рукой и головой.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.