В Кондопоге пять пенсионеров на "жигулях" врезались в дерево

По теме
Загрузка...
Авария, в которой пострадали пенсионеры, произошла в Кондопоге на улице Сандальной, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую среду 8 августа в 16:45 на улице Сандальной в Кондопоге водитель автомобиля "ВАЗ-21150" 53-летняя женщина не справилась с управлением и совершила наезд на дерево.
В результате происшествия получили травмы и были госпитализированы женщина-водитель и 85-летняя пассажирка; еще троим пострадавшим пассажирам (86-летний пенсионер и 2 пожилые женщины 79 лет и 91 года) назначено амбулаторное лечение.
По теме
Выбор читателей
04.08.2018, 10:27
05.08.2018, 08:40
07.08.2018, 15:05
07.08.2018, 11:30
06.08.2018, 11:21
Аналитика
Сегодня 10:09
Обществоведение
О главном вопросе последних недель поспорили на заседании Республиканской трехсторонней комиссии.
07.08.2018 13:09
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
Новое
Сегодня 10:45
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии