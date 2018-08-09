В Кондопоге пять пенсионеров на "жигулях" врезались в дерево

Авария, в которой пострадали пенсионеры, произошла в Кондопоге на улице Сандальной, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 8 августа в 16:45 на улице Сандальной в Кондопоге водитель автомобиля "ВАЗ-21150" 53-летняя женщина не справилась с управлением и совершила наезд на дерево.

В результате происшествия получили травмы и были госпитализированы женщина-водитель и 85-летняя пассажирка; еще троим пострадавшим пассажирам (86-летний пенсионер и 2 пожилые женщины 79 лет и 91 года) назначено амбулаторное лечение.