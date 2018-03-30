В Кондопоге планируют создать училище Олимпийского резерва Минспорта РФ

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с министром спорта России Павлом Колобковым.

Как написал глава республики "ВКонтакте", встреча состоялась 29 марта. На ней обсуждалось выполнение плана мероприятий по исполнению поручения президента России о передаче спортобъектов города Кондопога в федеральную собственность, и создания на их базе первого на Северо-Западе России училища олимпийского резерва Минспорта России.

"Принято решение о необходимости представления республикой кандидатуры будущего руководителя училища. Обсудили с министром специализацию училища, сроки начала его работы(1 января 2019 г),вопросы передачи социального объекта -профилактория комбината для нужд училища, вопросы школьного образования воспитанников", - написал Артур Парфенчиков..