Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
09:08, 30 Марта 2018

В Кондопоге планируют создать училище Олимпийского резерва Минспорта РФ

По теме

Хоккеист из Карелии может попасть в состав сборной России на чемпионат мира
29.03.18 11:18
Пункты пропуска таможни Карелии готовы к Чемпионату мира по футболу
29.03.18 08:05
Мама фигуристки Евгении Медведевой рассказала, как вырастила из дочери чемпионку
28.03.18 19:10
Все новости
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с министром спорта России Павлом Колобковым.

Как написал глава республики "ВКонтакте", встреча состоялась 29 марта. На ней обсуждалось выполнение плана мероприятий по исполнению поручения президента России о передаче спортобъектов города Кондопога в федеральную собственность, и создания на их базе первого на Северо-Западе России училища олимпийского резерва Минспорта России.

"Принято решение о необходимости представления республикой кандидатуры будущего руководителя училища. Обсудили с министром специализацию училища, сроки начала его работы(1 января 2019 г),вопросы передачи социального объекта -профилактория комбината для нужд училища, вопросы школьного образования воспитанников", - написал Артур Парфенчиков..

По теме

Хоккеист из Карелии может попасть в состав сборной России на чемпионат мира
29.03.18 11:18
Пункты пропуска таможни Карелии готовы к Чемпионату мира по футболу
29.03.18 08:05
Мама фигуристки Евгении Медведевой рассказала, как вырастила из дочери чемпионку
28.03.18 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
24.03.2018, 12:29
ВИДЕО: Страшные кадры из Мурманской области, где грузовой поезд сошел с рельсов

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 13
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

29.03.2018 14:52
Без политики
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
Специалисты рассказали о всех преимуществах автомобиля Skoda Rapid.
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
Левин и его ружья 8
29.03.2018 10:19
"Пошла за счастьем…" 1
28.03.2018 10:31
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
29.03.2018 16:07
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»