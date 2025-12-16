РЕКЛАМА
В Кондопоге подростки устроили взрыв в детской горке и сломали качели
Сегодня 07:21 Происшествия
В администрации Кондопожского муниципального района выразили крайнее возмущение и обеспокоенность серией вопиющих инцидентов, произошедших на детской спортивно-игровой площадке на площади Ленина.

фото: © скриншот видео

По данным властей, группа подростков устроила там опасный и разрушительный разгул. Наиболее тревожный эпизод связан с преднамеренным созданием угрозы жизни и здоровью. Подростки подожгли петарду и бросили её внутрь закрытой детской горки, где произошёл взрыв. Этот опасный акт был, по информации администрации, заснят самими нарушителями на видео.

Кроме того, на той же площадке неизвестные испортили детские качели, нанеся на них грубые и неприличные рисунки и надписи. Ещё одна группа молодых людей решила «покатать» контейнер для мусора, расположенный на подъёме от улицы Бумажников к Парковой, что также квалифицируется как хулиганские действия.

Администрация обращается к родителям с призывом усилить контроль за досугом подростков и обязательно разъяснять им всю серьёзность последствий подобного поведения, которое может быть расценено не только как хулиганство, но и как вандализм.

— Дорогие друзья, берегите детские площадки! Это наше общее пространство, где должны царить радость и безопасность, — подчеркнули в администрации.

Власти также просят всех, кто располагает какой-либо информацией о личностях нарушителей, сообщить об этом по специально выделенному телефону: 8-900-458-18-95. Администрация района оставляет за собой право привлечь виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Ранее мы рассказывали, что вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте. 

Обсудить (0) в ленту
