Реклама

В жилом комплексе «Аристократ» в центре Петрозаводска началось армирование стен
01.11.2023 17:59
В Костомукше рушится финансовая пирамида ушлой предпринимательницы
Новое
Сегодня 10:42

В Кондопоге построили третий дом для расселения аварийного жилья

Новости. Общество
10:22, 03 Ноября 2023
фото: © Артур Парфенчиков / VK

Новости партнеров

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в новые квартиры переедут жители восьми районов республики.

В Кондопоге построили уже третий дом для расселения аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщил 3 ноября в личном профиле глава Карелии. 

Артур Парфенчиков отметил, что в пятиэтажку на бульваре Юности переедут жители восьми районов республики.



«Александр Харьковский из поселка Верхнеолонецкий уже получил ключи. С новосельем решил не затягивать — Новый год хочет встретить в новой квартире. Говорит, что с переездом в Кондопогу для него открывается следующая страница в жизни — планирует устроиться здесь на работу», — написал руководитель региона.

По словам губернатора, по действующей программе в Карелии возвели 15 многоквартирных домов для расселения.

«В ближайшее время сдадим в эксплуатацию еще один — в Лахденпохье, работы там почти завершены. Кроме того, до конца года передадим жителям 45 квартир, приобретенных на вторичном рынке. Таким образом, выполним программу расселения жилья, признанным аварийным до 2017 года, на два года раньше запланированного», — заключил Артур Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.10.2023, 19:59
Риелторы рассказали, почему не снижаются цены на вторичном рынке недвижимости
29.10.2023, 09:31
В МИД России назвали причину прекращения соглашения с Финляндией
29.10.2023, 11:44
В Финляндии остановлен прием документов на выход из российского гражданства
31.10.2023, 00:10
Ученые раскрыли, сколько сахара можно безопасно добавлять в чай
31.10.2023, 07:35
Хакеры взломали сайт платежной системы «Мир»
27.10.2023, 16:00
«Заветная мечта исполнилась», - жительница Петрозаводска стала первой красавицей на конкурсе красоты

Чтиво

30.10.2023 21:45
Частная жизнь
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
Бывший руководитель отдела продаж в крупной компании Петрозаводска Святослав Лезин стал путешественником, блогером и бизнесменом.
Почти миллион рублей жители Петрозаводска сэкономили на поездках в транспорте за один месяц
25.10.2023 14:39
Четыре концерта «Осенней лиры», которые разгонят осеннюю хандру
20.10.2023 12:31
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.