В Кондопоге построили третий дом для расселения аварийного жилья

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в новые квартиры переедут жители восьми районов республики.

В Кондопоге построили уже третий дом для расселения аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщил 3 ноября в личном профиле глава Карелии.

Артур Парфенчиков отметил, что в пятиэтажку на бульваре Юности переедут жители восьми районов республики.





«Александр Харьковский из поселка Верхнеолонецкий уже получил ключи. С новосельем решил не затягивать — Новый год хочет встретить в новой квартире. Говорит, что с переездом в Кондопогу для него открывается следующая страница в жизни — планирует устроиться здесь на работу», — написал руководитель региона.



По словам губернатора, по действующей программе в Карелии возвели 15 многоквартирных домов для расселения.

«В ближайшее время сдадим в эксплуатацию еще один — в Лахденпохье, работы там почти завершены. Кроме того, до конца года передадим жителям 45 квартир, приобретенных на вторичном рынке. Таким образом, выполним программу расселения жилья, признанным аварийным до 2017 года, на два года раньше запланированного», — заключил Артур Парфенчиков.