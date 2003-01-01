В Кондопоге потушили центральную часть свалки

Рядом с Кондопогой уже больше месяца продолжается битва с горящим мусором.

По последним данным от руководителя Госкомитета по безопасности Олега Полякова, возгорание в центральной части полигона в Кондопоге ликвидировано. И можно было бы порадоваться, но на кромке мусор тлеет.

Сейчас усилия специалистов направлены на ликвидацию последствий возгорания в западной части по кромке полигона. Тлеющие кромки были отделены отсекающим рвом для недопущения распространения процессов тления на другие участки.

За всё время ликвидации возгорания рекультивировали уже порядка 1 800 кв.метров и пролили более 700 кв.метров крупных габаритных отходов. Продолжается заполнение отсекающего рва водой и перекопка отсеченного мусора. Для этих целей завезено уже более 13,5 тысяч тонн отсева, пульпы, песка и земли.

Сейчас в работах задействованы 15 человек и 12 единиц спецтехники.