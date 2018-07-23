В Кондопоге продолжают дело Федермессера

Благодарные горожане почтили память легендарного руководителя.

В день памяти Виталия Федермессера, 19 июля, в кондопожском Творческом центре вспоминали человека, который отдал градообразующему предприятию АО "Кондопога" более сорока лет, а с 1989 по 2008 годы был его директором. В этот день на доме № 19 по улице Советов, где жил Федермессер, торжественно открыли мемориальную доску.

Для Виталия Федермессера комбинат и город были единым целым. Поэтому он много сил и времени отдавал непосредственно Кондопоге, заботился о досуге горожан и внешнем облике самого города, строил дворцы спорта и культуры.

- Мы не собираемся это все бросать, потому что эти объекты работают для наших сотрудников и их детей, для кондопожан. В Кондопоге к предприятию относятся с очень большим уважением. И наша задача - не терять марку, - говорит заместитель директора по социальным вопросам Иван Петров. – Понятно, что Виталий Федермессер задал высокие стандарты во всем – в управлении, в отношении к людям, и мы должны, мы просто обязаны им соответствовать. Поэтому новое руководство предприятия планирует идти дорогой Федермессера и преумножать все лучшее, что было сделано для города.

Подробности – в нашем материале.