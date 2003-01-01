РЕКЛАМА
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
7:0 в пользу города: как перезагрузка транспортной системы изменила жизнь Петрозаводска
21 октября, 15:30 Статьи
Между нами, девочками: эксперты красоты раскроют для жительниц Карелии секреты молодости
21 октября, 14:05 Статьи
В Петрозаводске ремонтируют троллейбусное депо

10:20

Синоптики рассказали, когда Карелия «погрузится в предзимье»

10:10

Петрозаводчанин торговал наркотиками с помощью нелегального интернет-магазина

09:50

Массовые проверки правил перевозки детей проходят в Петрозаводске

09:30

В Петрозаводске временно запретят парковку около Краеведческого музея

09:00

Мощный пожар произошел утром в Петрозаводске

08:40

На Форуме «Женского движения Единой России» показали изделия карельских мастериц

08:20

В Кондопоге проверят выгребные ямы после того, как женщина чуть не утонула в одной из них

08:00

Верховный суд России разъяснил, как списываются кредитные долги с семей погибших на СВО

07:40

Умер организатор физкультурно-спортивного движения в Карелии Олег Поликарпов

07:20

Петербургский миллиардер Игорь Лейтис награжден орденом «Сампо» за заслуги перед Карелией

07:00

Рыбак пропал на озере Сандал в Кондопожском районе

06:40

Российский авторынок опустился на пятое место в Европе

00:10

Уникальная база данных о воинах Карельского фронта передана в Национальный архив Карелии

22:00

Чужой автомобиль, деньги, два выстрела: новые подробности жестокого убийства в Петрозаводске

20:40

В Карелии отозвана заявка на создание рыбоводного участка на реке Кемь

19:52

Гражданин Узбекистана погиб во время ремонта крыши в Кеми

18:55

Ирина Добродей сменила Алексея Макарова в должности гендиректора информагентства «Республика Карелия»

18:15

Юрист из Петрозаводска доказал в суде уязвимость популярного банковского онлайн-приложения

18:00

Коммунальщиков за неготовность к зиме ждет увеличение штрафов

17:30

Ночью до -3°С, гололедица: прогноз погоды на 22 октября

17:00

Инна Колыхматова рассказала, как в Петрозаводске перезагрузили транспортную систему

16:50

Секреты продления молодости и сохранения женского здоровья раскроют на BEAUTY-конференции в Петрозаводске

16:30

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины в Петрозаводске

16:20

В Карелии супруги открыли первую ферму по выращиванию чеснока

16:00

Расстрелянный из охотничьего ружья петрозаводчанин умер

15:40

В Карелии официально возродят старинную деревню

15:20

35 человек утонули в Карелии с начала этого года

15:00

В Госдуме рассказали о льготах и мерах поддержки для граждан России

14:40

Угнавшего автомобиль петрозаводчанина разыскивает полиция

14:20

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными

14:10

Карельские пенсионеры поделятся интернет-достижениями

13:50

Открывшего стрельбу мужчину задержали в Петрозаводске

13:35

Молодая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

13:30

Авиамаршрут из Петрозаводска в Махачкалу стал одним из самых популярным у жителей Карелии

13:10

Карелия вошла в топ-5 регионов России для «сонного туризма»

13:00

Стрельбу открыли из окна автомобиля в Петрозаводске

12:50

«Петербургтеплоэнерго» выявило в Карелии помещения, в которых незаконно демонтировали систему отопления

12:45

Карельские ученые опровергли информацию чиновников в Медвежьегорске о золотистых водорослях в Онего

12:40

«Найдена замёрзшей в мусорном баке»: выброшенная на улицу кошка из Сортавалы ищет дом

12:30

В Петрозаводске благоустраивают Докторскую аллею

12:20

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Карелии

12:10

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий санкции для диверсантов

11:55

87-летняя петрозаводчанка потеряла 4 млн рублей из-за мошенников

11:40

Большой гала-концерт казачьей песни прошел в Петрозаводске

11:30

Природный газ подведут к поселку Салми до конца года

11:20

Жертве мошенников в Петрозаводске вернут 420 тысяч рублей

11:15

Для ЛОР-кабинета новой поликлиники на Кукковке приобрели современное оборудование

11:00

Новый жилой комплекс появится на месте бывшего завода «Славмо» в центре Петрозаводска

10:50

Женщину с маленьким ребенком сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

10:35

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске

10:30

В Лахденпохье сгорел автомобиль «Черри»

10:25

Тело 77-летнего рыбака обнаружено в водах Белого моря

10:15

Новые пешеходные переходы появились около Лобановского моста в Петрозаводске

10:00

Жительница Карелии во время застолья обчистила счет знакомой

09:30

Росстат поменял итоги антиалкогольной кампании в Вологодской области после вмешательства губернатора

09:15

В Петрозаводске установят дополнительные контейнеры для приема старых шин

09:00

Автовокзал Петрозаводска переходит на зимнее расписание

08:40

19 пешеходов оштрафовали в Петрозаводске за выходные

08:20

Работы на Кряжевом спуске возобновились после проблем с поставками

08:00

15 водителей отстранили от руля в Петрозаводске за грубые нарушения

07:40

Нарушители миграционного законодательства задержаны в Петрозаводске

07:20

Оперные солисты Большого театра выступят на сцене Петрозаводска

07:00

46 ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске за девять месяцев

06:40
В Кондопоге проверят выгребные ямы после того, как женщина чуть не утонула в одной из них
Сегодня 08:00 Происшествия
Власти Кондопоги закрыли выгребную яму, в которую провалилась работница ЖКХ, и проверят другие ямы.

фото: © Дмитрий Зацепин

20 октября мы рассказывали жуткую историю о том, как работница муниципального предприятия ЖКХ, убирая территорию возле старых двухэтажных домов на улице Новокирпичной, провались в яму с фекалиями и чуть не утонула. Спас ее случайный прохожий.

После этого инцидента власти Кондопоги начали проверку. Как рассказал глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин, пострадала сотрудница клининговой компании ООО «Лофт». По его словам, данный септик (именно так называет яму глава) лежит в зоне ответственности самих жильцов, управляющей компании у дома №10 по улице Новокирпичной нет. А жители заявлений в администрацию на очистку септика не писали. В общем, город в инциденте не виноват.

Тем не менее, во избежание повторения подобных инцидентов управляющей компании «Кондопожское МП ЖКХ» поручено в оперативном порядке провести работы по обеспечению безопасности выгребной ямы, включая ее закрытие и очистку. По словам Зацепина, в настоящее время проем септика закрыт временной конструкцией. Кроме того, дано распоряжение о проведении контрольных мероприятий по всем домам, на территории которых расположены аналогичные септики. Цель данных проверок — выявление потенциальных угроз и устранение неисправностей.

Добавим, что по данным местного издания «Кондопожский край», которое первым рассказало о данном инциденте, пострадавшая женщина – мать участника СВО. От плохо пахнущего позора город спас неизвестный мужчина, которого теперь ищут всей Кондопогой, чтобы поблагодарить за спасение утопающих сами знаете в чем.

