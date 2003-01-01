В Кондопоге проверят выгребные ямы после того, как женщина чуть не утонула в одной из них

Власти Кондопоги закрыли выгребную яму, в которую провалилась работница ЖКХ, и проверят другие ямы.

20 октября мы рассказывали жуткую историю о том, как работница муниципального предприятия ЖКХ, убирая территорию возле старых двухэтажных домов на улице Новокирпичной, провались в яму с фекалиями и чуть не утонула. Спас ее случайный прохожий.

После этого инцидента власти Кондопоги начали проверку. Как рассказал глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин, пострадала сотрудница клининговой компании ООО «Лофт». По его словам, данный септик (именно так называет яму глава) лежит в зоне ответственности самих жильцов, управляющей компании у дома №10 по улице Новокирпичной нет. А жители заявлений в администрацию на очистку септика не писали. В общем, город в инциденте не виноват.

Тем не менее, во избежание повторения подобных инцидентов управляющей компании «Кондопожское МП ЖКХ» поручено в оперативном порядке провести работы по обеспечению безопасности выгребной ямы, включая ее закрытие и очистку. По словам Зацепина, в настоящее время проем септика закрыт временной конструкцией. Кроме того, дано распоряжение о проведении контрольных мероприятий по всем домам, на территории которых расположены аналогичные септики. Цель данных проверок — выявление потенциальных угроз и устранение неисправностей.

Добавим, что по данным местного издания «Кондопожский край», которое первым рассказало о данном инциденте, пострадавшая женщина – мать участника СВО. От плохо пахнущего позора город спас неизвестный мужчина, которого теперь ищут всей Кондопогой, чтобы поблагодарить за спасение утопающих сами знаете в чем.