В Кондопоге семилетняя девочка попала под колеса автомобиля

В Карелии произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
В Кондопоге 11 сентября в 16:20 на улице Пролетарской сбили семилетнюю девочку. Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель автомобиля «Лада 4×4» пытался избежать столкновения, но предотвратить ДТП не удалось. Девочке оказали медицинскую помощь на месте.
Всего за прошедшие сутки в Карелии зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В Сортавальском округе в тот же день на 560-м километре трассы А-121 «Сортавала» в 14:05 столкнулись два автомобиля. 66-летний водитель автомобиля «Лада Веста» неверно выбрал дистанцию и врезался в Volkswagen. 34-летняя женщина-водитель иномарки получила травмы.