Пьяная ссора в городе бумажников, произошедшая в апреле 2025 года, закончилась трагедией.

В Кондопоге завершили расследование уголовного дела об убийстве местного жителя и краже имущества. Обвиняемый — 61-летний мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.

Трагедия произошла 14 апреля 2025 года. В квартире дома на Октябрьском переулке в Кондопоге началась ссора, пер5еросшая в поножовщину. В пьяном виде обвиняемый несколько раз ударил ножом в грудь 38-летнего мужчину, который скончался на месте.

Позже был установлен еще один факт преступной биографии обвиняемого. Ранее, 23 марта, он вместе с подельником вынес алкоголь из магазина, не заплатив.

ВА настоящее время расследование завершено, материалы дела переданы в суд.

Напомним, обвиняемый признался в преступлении, рассказав, что убил знакомого в пылу ссоры. Мужчину после убийства взяли под стражу.