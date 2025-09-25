В Кондопожской районной больнице появился передвижной рентген-аппарат

Современное устройство позволит контролировать состояние органов маломобильных пациентов.

Сегодня, 26 сентября, в Кондопожской ЦРБ появился первый передвижной рентген-аппарат, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.

— Тяжёлые пациенты в палате интенсивной терапии и реанимации требуют постоянного контроля в динамике, например, течения пневмонии или отёка лёгких. Поэтому таких больных нельзя транспортировать на рентген в иное подразделение. (…) Новое устройство позволяет провести диагностику, не рискуя состоянием пациента, — отметил он.

Напомним, рентгенография — это метод медицинской визуализации, позволяющий получить изображение внутренних органов и тканей благодаря воздействию икс-лучей. Проведение этого исследования даёт врачам возможность оперативно и точно выявлять наличие заболеваний или повреждений. Рентгеновский снимок, как правило, назначается при подозрении на воспаления, переломы или заболевания внутренних органов.