В Кондопожском районе избрали нового главу

Депутаты уверен, что новый глава обеспечит продуктивную работу на благо жителей.

В Кондопожском районе Карелии избрали нового главу муниципального образования и его заместителя, о чем сообщила администрация Кондопожского района.

На внеочередной сессии 12 августа депутаты приняли отставку прежнего главы района Дмитрия Дерибина по собственному желанию. Дерибин продолжит возглавлять Совет городского поселения.

Новым главой района избран Алексей Кононов, который более 15 лет работает в Совете. Заместителем председателя стал Алексей Нефедов.

Депутаты выразили уверенность, что новый глава обеспечит продуктивную работу на благо жителей района и будет способствовать его развитию.