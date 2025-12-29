В Кондопожском районе Карелии построены две новые врачебные амбулатории

В Кондопожском районе Карелии, в посёлках Кяппесельга и Гирвас завершено строительство двух врачебных амбулаторий.
В Кяппесельге будет обновлён физиотерапевтический кабинет, а для Гирваса приобретена современная стоматологическая установка. После получения необходимых лицензий новые медучреждения откроются для приёма пациентов, сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Строительство ФАПов и амбулаторий ведём по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее в селе Кончезеро построили новую амбулаторию по карельскому проекту.