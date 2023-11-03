В Кондопожском районе Карелии водитель положил набок ГАЗель

Мужчина пострадал в аварии на региональной дороге в республике.
В Госавтоинспекции Карелии рассказали о ДТП, произошедшем 3 ноября в Кондопожском районе на 34 километре региональной дороги Кондопога — Викшезеро.
Инцидент произошел около 12.20 недалеко от деревни Кедрозеро. Водитель автомобиля ГАЗель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, упав набок.
В результате аварии 46-летний водитель получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.
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