В Кондопожском районе модернизировали сельский ФАП

В деревне Улитина Новинка отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт.
В деревне Улитина Новинка Кондопожского района провели модернизацию фельдшерско-акушерского пункта, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.
— Заменили электропроводку, оконные блоки — на пластиковые, а также все двери, на пол постелили линолеум. Отремонтировали кабинет приёма населения и процедурную. Появился подвесной потолок со встроенными светильниками, электроконвекторы, — написал он.
На базе ФАПа обслуживаются 250 местных жителей. Пациентов осматривает медсестра Ольга Тюляева, работающая здесь на протяжении 18 лет.
Ранее мы писали, что в Суоярвском округе завершили ремонт трёх фельдшерско-акушерских пунктов. Работы велись в посёлках Леппясюрья, Найстеньярви и Суоёки.