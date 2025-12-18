В Кондопожском районе мужчину оштрафовали на 400 тыс. рублей за попытку незаконно получить землю

Мужчина дважды попытался провернуть одну и ту же схему, позволявшую выкупить землю по льготной цене.

В Кондопожском районе Карелии суд вынес приговор местному жителю, который пытался обманом получить в собственность земельные участки. Мужчина был признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Как рассказали в прокуратуре, в декабре 2023 года он воспользовался льготным порядком оформления земли в деревне Мережнаволок. Он подал документы, указав, что построил на арендованном участке капитальный объект. Однако проверка показала, что строение не было капитальным, и мужчина не имел права выкупать землю по льготной цене. Его действия нанесли бюджету района ущерб более чем в 900 тысяч рублей.

В 2024 году мужчина попытался таким же способом завладеть еще одним участком, но сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов вовремя пресекли незаконные действия.

В результате суд оштрафовал его на 400 тысяч рублей. Ранее по иску прокуратуры участок, полученный обманным путем, был возвращен в государственную собственность.