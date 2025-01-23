В Кондопожском районе наблюдается подвижка льда

Местных призвали воздержаться от выхода и выезда на лед водоемов.

В связи с нестабильными погодными условиями на крупных водоёмах, таких как Онежское озеро (Кондопожская губа на выходе в Большое Онего) и озеро Сандал, наблюдается подвижка льда, сообщили в паблике Кондопожского района.

Как отметили в источнике, в результате образуются промоины, трещины и майны, что существенно снижает прочность льда.

«Настоятельно просим вас воздержаться от выхода и выезда на лёд водоёмов на технике. При себе необходимо иметь спасательные средства», — написали в сообществе.