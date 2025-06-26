В Кондопожском районе объявлен высокий класс пожарной опасности

Стало известно, какие ограничения будут действовать до изменения погодных условий.
Сегодня в 09:00 на территории Кондопожского района будет установлен четвёртый (высокий) класс пожарной опасности, сообщили в администрации муниципалитета.
— Для органов управления и сил подсистемы РСЧС Республики Карелия введен режим «Повышенной готовности», — рассказали там.
Это означает, что до изменения погодных условий гражданам будет запрещено посещать леса и разводить костры во избежание распространения огня по сухой траве и деревьям.
Ранее стало известно, что в Сортавальском районе началось авиапатрулирование лесных массивов. Там был объявлен 3 класс пожарной опасности.
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