В Кондопожском районе обнаружили свалку из трупов баранов и овец

Мёртвые животные оказались брошены на бесхозной земле.
На бесхозных землях Янишпольского поселения, входящего в состав Кондопожского района, обнаружена свалка мёртвых баранов и овец, сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
— В соответствии с ветеринарными правилами, уничтожение умеренно опасных биологических отходов должно производиться путем сжигания в печах (крематорах). Несанкционированное складирование биоотходов может способствовать попаданию возбудителей заболеваний в почву и воду и привести к их распространению, — отметили там.
Ликвидацией последствий варварского метода «утилизации» тел животных займутся ветеринары и сотрудники полиции.
— Администрации поселения выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, — добавили в Россельхознадзоре.
Напомним, осенью 2024 года некое предприятие в Янишполе уже привлекалось к ответственности за нарушение правил уничтожения биологических отходов. Тогда на сельскохозяйственный участок площадью более 28 гектаров были выброшены отходы лесопилки. Экспертиза выявила бактериологическое загрязнение почвы.