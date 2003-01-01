В Кондопожском районе прогремят взрывы и взлетят ракеты

Власти предупредили местных жителей о проведении спецработ на месторождении «Суна».
Сегодня, 30 сентября, с 09:00 до 20:00 на карьере месторождения «Суна» в Кондопожском районе будут проводиться взрывные работы, сообщили в местной администрации.
— Перед взрывом будет слышна сирена и видны сигнальные ракеты. (…) Просим сохранять спокойствие, — добавили там.
Пребывание людей в опасной зоне (около 500 м) строго запрещено.
Напомним, завтра, 1 октября, по всей России будет проходить плановая проверка систем оповещения. Во время звучания сирен гражданам следует включить телевизоры или радио и прослушать информационное сообщение.