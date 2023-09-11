Подрядчик установил опоры уличного освещения вдоль двух региональных дорог.

Вдоль двух автодорог в Кондопожском районе провели работы по устройству уличного освещения, рассказали в паблике Минтранса Карелии 12 сентября.



Как сообщили в источнике, в поселке Гирвас подрядчик установил опоры уличного освещения и светодиодные светильники вдоль двух региональных дорог Шуйская — Гирвас и Гирвас — Юстозеро.



Все работы проводятся по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения», который является частью нацпроекта «Безопасные качественные дороги», выполнены работы по устройству линий наружного освещения.



На протяжении порядка 5 километров вдоль этих дорог, в границах поселка Гирвас, выполнен комплекс инженерных мероприятий: установили 141 опору освещения, произвели монтаж кронштейнов и светильников в полном объеме. Сейчас производятся работы по подвеске самонесущего изолированного провода и подключению к электроснабжению.



Кроме того, линию освещения обустраивают и на участке автомобильной дороги Петрозаводск — Суоярви от деревни Бесовец до поселка Чална. Работы будут завершены в текущем году.



На участках автодороги Шуйская — Гирвас для повышения пассивной безопасности на автодорогах нанесли линии дорожной разметки, а также на отдельных участках нанесли продольные краевые шумовые полосы для предотвращения случайного съезда с автодороги.



Все мероприятия способствуют снижению количества дорожно-транспортных происшествий в Карелия, отметили в группе.