В Кондопожском районе рецидивист позарился на фонарики и получил срок

В состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил кражу, проникнув через окно в жилой дачный домик.

Летом 2024 года 45-летний кондопожанин в состоянии алкогольного опьянения совершил кражу, проникнув через окно в жилой дачный домик, расположенный в Кондопожском районе, сообщили в пресс-службе Кондопожского городского суда.

Из дачного домика злоумышленник похитил имущество, принадлежащее потерпевшей: радиоприёмник, туристический фонарик, две радиостанции, набор инструментов в составе 26 предметов, два налобных фонарика, портативную колонку. После чего мужчина скрылся с места преступления и распорядился украденным по своему усмотрению.



Суд квалифицировал действия виновного как кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, а также наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Также судом было установлено, что в действиях подсудимого имеется опасный рецидив преступлений.



Исходя из совокупности указанных обстоятельств, суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.