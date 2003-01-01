В Кондопожском районе сбили второго за день пешехода

Еще один пешеход попал под колеса автомобиля, и снова в Кондопожском районе.
Конец августа богат на дорожные аварии с пешеходами. В Кондопожском районе сегодня, 29 августа, зафиксировано уже два таких случая. Первый, о котором мы рассказывали, закончился смертью. Второй произошел чуть позже, к счастью, пешеход жив.
По данным ГАИ Карелии, 29 августа около 17:20 в Кондопоге произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе дома 58Б по ул. Советов водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, совершил наезд на пешехода 1982 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, не убедившись в безопасности. Пострадавший доставлен в ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ».
Уважаемые пешеходы! Будьте предельно внимательны на дороге и неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения!