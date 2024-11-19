В Кондопожском районе в результате ДТП травмы получила несовершеннолетняя девушка

Пострадавшую госпитализировали.
Госавтоинспекция Карелии проводит проверку по факту ДТП, которое произошло 19 ноября, сообщили в паблике инспекции.
В Кондопожском районе около полуночи травмировалась несовершеннолетняя.
Со слов потерпевшей, неизвестный водитель автомобиля совершил съезд с дороги с последующим наездом в дерево. В результате аварии 15-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована.
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