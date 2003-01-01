В Кондопожском районе водитель легкового авто погиб при столкновении с фурой

70-летний мужчина скончался на месте от удара в задние колёса большегруза.
Сегодня в 11:50 на 567 км трассы «Кола» в Кондопожском районе произошло столкновение фуры и легкового автомобиля, сообщили в ГАИ Карелии.
— По предварительным данным, водитель большегруза совершал обгон в установленном для этого месте. При завершении манёвра он увидел, как навстречу ему движется автомобиль Kia. Несмотря на предпринятые шофёром меры по избежанию ДТП, произошло столкновение — удар пришёлся в задние колеса прицепа, — рассказали там.
В результате аварии 70-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте, женщине-пассажиру потребовалась экстренная госпитализация.
