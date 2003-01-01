В Кондопожском районе задержали мужчину, топором зарубившего подругу матери

Преступник скрывался от правосудия в лесах округа.
32-летнего жителя Кондопоги, топором зарубившего малознакомую ему женщину, задержали в лесном массиве района, сообщили в Следственном комитете Карелии.
— Установлено, что злоумышленник заранее спланировал свои действия и подготовил место на малолюдной территории, чтобы скрыться от правоохранительных органов, — рассказали в ведомстве.
В ближайшем будущем преступника могут заключить под стражу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства.
Ранее мы писали, что 21 июля житель Кондопоги 1993 года рождения жестоко расправился с женщиной, зарубив её топором. По информации источника «Столицы на Онего», мужчина нанёс жертве девять ударов по телу, от которых она впоследствии скончалась. Убийство произошло на улице в момент, когда горожанка выходила из своего офиса, расположенного на первом этаже в здании общежития. Погибшая была подругой матери обвиняемого. Молодой человек не поддерживал контакты с семьёй, а о состоянии его психического здоровья ничего не известно.