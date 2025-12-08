В Кондопожском районе завершается строительство сразу трех врачебных лабораторий

В Кондопожском районе появятся сразу три врачебные амбулатории: в Гирвасе, Кончезере и Кяппесельге.
Как рассказал в своем ТГ-канале министр здравоохранения Михаил Охлопков, уже возведены здания, идут внутренние работы, прокладываются инженерные сети и коммуникации. Территории вокруг зданий будут благоустроены. Места для постройки новых зданий выделила местная администрация с учётом мнения жителей.
— Подчеркну, что во всех амбулаториях сохранится персонал, а также забор крови и других анализов. Сохраним и лабораторию в Гирвасе, — прокомментировал Михаил Охлопков.
Как прокомментировали «Столице на Онего» в Минздраве региона, все три амбулатории будут достроены до конца этого года. Далее их ждет лицензирование.
Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на 2025 год Карелия приобретает восемь новых зданий врачебных амбулаторий и одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов.
Ранее мы рассказывали, что на севере Карелии в начале декабря открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.