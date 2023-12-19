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В конкурсе «Это у нас семейное» принимает участие 791 семья из Карелии

Новости. Общество
15:15, 20 Декабря 2023
фото: © freepic.diller / Freepik

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Вчера завершилась регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Всего с момента запуска конкурса «Это у нас семейное» для участия в нем подали заявки более 550 тысяч человек, а это свыше 96 тысяч семейных команд со всей страны. После завершения заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса, а также откроется еще больше интересных заданий.

На первом, дистанционном, этапе семьи ждут задания на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья».

«Участие в дистанционном этапе конкурса позволит семьям провести еще больше времени вместе и узнать друг друга лучше, а также даст возможность посоревноваться за главные призы проекта – 30 сертификатов на 5 миллионов рублей и 300 больших семейных путешествий, а еще – получить приятные подарки от членов Наблюдательного совета конкурса, наших партнеров и друзей», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Летом 2024 года состоится финал первого сезона. По информации организаторов, заявки на участие в конкурсе оставили 2584 жителя Карелии. Это 791 семья, которая будет выполнять задания по кулинарии, созданию домашнего уюта, спортивным занятиям и многому другому.

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