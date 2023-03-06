В Консерватории Петрозаводска открылась выставка карельских художниц

Об этом рассказали в региональном отделении «творческий союз художников Карелии».

Как сообщили в региональном отделении общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России», в Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова открылась выставка творческих работ художниц ТСХ Карелии.

Выставка открылась сегодня, 7 марта, и была приурочена к Международному женскому дню.

Работать выставка работ художниц будет ровно месяц, вплоть до 7 апреля.