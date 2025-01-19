В конце 2024 года инфляция в Карелии достигла 8,6%

В Карелии ускорился рост цен на услуги и товары.

В декабре 2024 года годовая инфляция в Карелии ускорилась до 8,6%, сообщает республиканское отделение Банка России — Национальный банк РФ. В ноябре этот показатель составлял 7,6%, что было ниже, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу (9,3%) и по России в целом (9,5%).

Как подчеркнули в издании РБК Карелия, ускорение инфляции в регионе объясняется увеличением издержек производителей и поставщиков, а также ростом спроса на отдельные услуги и непродовольственные товары:

— Наибольший рост цен отмечен в сфере услуг — 11,7% в декабре против 10,9% в ноябре. В Банке России отметили, что высокий спрос на зимний отдых в Карелии замедлил снижение цен на экскурсионные услуги в годовом выражении.

— Годовой темп прироста цен на продовольствие также увеличился, достигнув 10,5% после 8,5% в ноябре. Это связывают с ростом издержек отечественных производителей тепличных овощей из-за подорожания логистики и оплаты труда.

— Рост цен на непродовольственные товары ускорился до 3,8% (в ноябре — 3,7%). Сохраняющийся высокий спрос на бытовую технику и электронику позволил производителям и поставщикам переносить возросшие издержки в цены. Кроме того, ослабление рубля в последние месяцы привело к подорожанию импорта.

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,5%. В декабре рост цен ускорился из-за опережающего увеличения внутреннего спроса над возможностями наращивания производства товаров и услуг. Но, по прогнозу Банка России, текущая денежно-кредитная политика обеспечит снижение инфляции до 4% к 2026 году.

Отдельно в РБК отметили динамику инфляции в Карелии в течение года. К середине третьего квартала 2024 года инфляция в республике снижалась до 8%, что было ниже, чем в СЗФО (8,2%) и в России (9,1%). Снижение инфляции в тот период объяснялось расширением предложения некоторых продуктов и непродовольственных товаров.