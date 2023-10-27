В конце октября — начале ноября Прионежская сетевая компания продолжит неотложные ремонты энергообъектов

Энергетики ведут работы в соответствии с Ремонтной Программой на 2023 год, а также модернизируют электросетевую инфраструктуру.

Энергетики напоминают, что проведение ремонтов может быть сопряжено с временными отключениями электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 30 октября по 3 ноября временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 31 октября с 9.00 до 13.00. Поселок Калевала: улицы 70 лет Октября, Ленина (дома 85-А — 100). Переулок Дорожный; хутор Ухтинский.

Кемский муниципальный район:

— 31 октября с 10.00 до 16.00. поселок Кузема: улицы Титова, Советской армии, Лесная, Гагарина, Дачная, Приморская, Вокзальная (дом 8).

— С 31 октября по 2 ноября с 16.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44-А, 44, 46, 50).

— 1 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Полярная (дома 1 — 7), Кирова (дома 16, 19).

— 2 ноября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 68).

— 2 ноября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Шоссе 1 мая (дома 18-20, 26-46, 35-95). Дорожный переулок (дома 1, 3, 5, 7, 9).

Кондопожский муниципальный район:

— 30 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Кедрозеро.

— 31 октября и 1 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Лижма.

— 1 ноября с 10.00 до 13.00. Деревня Кяппесельга.

— 2 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (дома 78 — 118).

— 2 ноября с 14.00 до 17.00. Деревня Уница.

Лоухский муниципальный район:

— 1 и 2 ноября с 15.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Северная, Морская, Платонова, Коргуева (частично), Чупинка (частично); поселок Малиновая Варакка: улица Разведка.

Олонецкий муниципальный район:

— 31 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Гушкала.

— 1 ноября с 13.30 до 17.00. Город Олонец: улицы Комсомольская (дома 2, 7-А, 9, 11), Набережная (дома 1-А, 1-Б).

— 2 ноября с 13.30 до 17.00. Город Олонец: улицы Зелёная, Новая, Ключевая, Светлая.

Прионежский муниципальный район:

— 30 октября с 10.00 до 14.00. Окрестности поселка Деревянка: СНТ «Светофор».

— 30 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Педасельга.

— 30 октября с 14.00 до 16.00. Окрестности поселка Деревянка: СНТ «Ручеек».

— 31 октября с 10.00 до 14.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная (частично), Петровское шоссе, Кондопожское шоссе (частично), Сосновая.

— 31 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Привокзальная, Станционная.

— 31 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Пай; деревня Ревсельга; станция Шуйская: Кондопожское шоссе.

— 1 октября с 10.00 до 14.00. ООО «Шуйская Чупа», отель «Космос Карелия резорт».

— 1 ноября с 10.00 до 15.00. Местечко Елчезеро.

— С 1 по 3 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Речная, Ивинская.

— 2 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Бесовец: СОТы «Солнечный», «Маяк».

— 2 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Деревянка: МУП «Прионежский водоканал»; село Деревянное (частично).

— 2 и 3 октября с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СОТ «Природа»; село Деревянное: улица Сосновая.

Пряжинский национальный район:

— 30 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Шоссейная, Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский. Строительный; деревня Нижние Виданы: улицы Гористая, Новая, Красноармейская, Набережная, ООО «Новые Виданы»; окрестности деревни Нижние Виданы: СНТ «Антушевское», СНТ «Ветеран-1»; деревня Верхние Виданы (частично); деревня Виданы: улицы Усадебная, Пушкина, Гуркина, Крупской (частично), Зеленая, Кузьминская, Школьная, Совхозная, Красный Бор, Антушевская; поселок Шуйская Слобода.

— 31 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Падозеро (дома 1-8).

— 1 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Набережная (четная сторона с дома 2 по дом 42).

— 3 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Виданский, Зеленый, Юбилейный.

Петрозаводский городской округ:

— 31 октября с 10.00 до 00.00. Местечко Сайнаволок: ЗАО «ЭКОТЕК-Росика».

— 31 октября с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск (микрорайон птицефабрика): улицы Уваровская, Старосельский проезд, Долгая.

— 2 ноября с 10.00 до 15.00. Местечко Сайнаволок.

Сегежский муниципальный район:

— 30 октября и 2 ноября с 9.00 до 16.20. Город Сегежа: улицы Выгозерская Набережная (дома 25 — 79), Боровая.

— 31 октября и 1 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Идель: улицы Новая, Центральная, Набережная, Заречная.

— 2 октября с 12.00 до 13.30. Поселок Надвоицы: улицы Скалистая, Каменистая, Карельская.

— 2 и 3 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Уросозеро: вышки сотовой связи «Вымпелком», «Теле-2», «МТС».