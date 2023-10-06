В конце сентября в Карелии резко подорожали огурцы и помидоры

Специалисты Карелиястата исследовали изменение цен на продукты.

По данным Карелиястата, за прошедшую неделю, на 2 октября, в республике серьезно подорожали помидоры — на 10%, и огурцы — на 4,3%. Кроме того, подорожали лук, бананы, гречневая крупа, масло сливочное, яйца куриные, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания.

При этом дешевле стали картофель, свекла, морковь, полукопченая и варено-копченая колбаса, чай, сосиски и сардельки. Вареная колбаса подешевела сразу на 8%.

Напомним, по данным Карелиястата, в республике стали снижаться потребительские цены на бензин.