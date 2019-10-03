В коррекционном детском саду Петрозаводска отремонтировали бассейн

Бассейн в детском саду № 108 запущен в эксплуатацию после капитального ремонта, сообщили в администрации Петрозаводска.

В среду, 2 октября, после капитального ремонта состоялось открытие бассейна в коррекционном детском саду №108. В торжественной церемонии приняли участие глава города Ирина Мирошник, представители администрации, компаний-подрядчиков, педагоги, а также дети и их родители.

При поддержке акционерного общества в этом году произведен капитальный ремонт бассейна. Общая стоимость работ – 16,8 млн рублей. Это позволило создать в учреждении условия для реализации дополнительного комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Выполнен огромный объем бетонных работ. Бассейн возведен практически заново. Проведён капитальный ремонт кровли, заменена инфраструктура. За проделанную работу Ирина Мирошник вручила благодарственные письма представителям ООО ТД "АВК" Владимиру Кривкину и ООО "Зеркало воды" Константину Бачинскому.

В 2018 году была проведена реконструкция медицинского блока, который включает кабинеты для физиолечения, парафинотерапии и массажа. Все оборудованы современными аппаратами. Зал лечебной физкультуры был оснащен детскими тренажерами, батутом и другим необходимым.

Детский сад № 108 является единственным в Республике Карелия коррекционным (специализированным) учреждением для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и поражением центральной нервной системы. На протяжении 30 лет в нём оказывают психологическую, медицинскую и педагогическую помощь воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья. Данная работа включает в себя проведение лечебной физкультуры, массажа, тепло-, водо- и физиолечения с учетом индивидуальных особенностей детей.