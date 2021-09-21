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В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики

Новости. Общество
15:58, 27 Сентября 2021
фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

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В суде на заседании по громкому уголовному делу Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупции, прозвучали такие имена, как Евгений Михеев, Валерий Матвеев, Виталий Рохманюк, Ройне Изюмов.

В Петрозаводском городском суде гособвинитель озвучил детали уголовного дела Геннадия Боднарчука в части предполагаемого получения взяток.

По версии обвинения, Геннадий Боднарчук брал взятки у своего заместителя Валерия Матвеева для решения градостроительных вопросов, в которых был заинтересован Матвеев. В частности, речь шла о возведении оптовой строительной базы на Пряжинском шоссе. С идеей такого строительства к Матвееву обратился хозяин компании "ЦСК" Евгений Михеев. Затем Валерий Матвеев обратился за поддержкой к Боднарчуку. В указанной сделке участвовал экс-начальник управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталий Рохманюк.

Также сообщалось, что к Боднарчуку обратился лидер карельского отделения партии "Справедливая Россия" Ройне Изюмов. Он заявил о сложном финансовом состоянии партии и попросил у Боднарчука выплат в размере 150 тысяч ежемесячно. Тот согласился. По версии обвинения, Боднарчук таким образом мог добиться большего контроля за горсоветом. Сообщалось, что Боднарчук получал деньги у своего зама Матвеева и направлял их Изюмову.

Напомним, что сам Геннадий Боднарчук вину не признает, снимать себя на фото и видео журналистам запретил.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017–2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2021-09-27 16:42:22
Мирошник приготовиться))
Гриша
2021-09-27 16:36:31
Как теперь с этим жыть избирателям СР. Может Офф знает ? Или леопольд..
Вася
2021-09-27 16:36:12
Выйдут ли люди на улицы в поддержку Боднарчука?
Вася
2021-09-27 16:32:39
Вот теперь Соловьев покажет пример, он в санкционном списке... У него отнимут все в странах НАТО
Вася
2021-09-27 16:28:20
Однако самая популярная и обсуждаемая тема на обличения нынешнего киевского режима,
Вася
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Царь заботится о нас.
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