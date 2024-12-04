В Костомукше 34 дома останутся без воды 6 декабря

Местных жителей предупредил «Горводоканал».

Жителей Костомукши предупредили об отключении холодной воды 6 декабря с 09.00 до 11.00 ориентировочно. Об этом сообщил МКП «Горводоканал».

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на городских водопроводных сетях в районе улицы Надежды. Холодной воды не будет по адресам: ул.Надежды, 12, 8, 8«А», 10, 10«А», 6, 6«А», 4, 2«А», 13, 15, 17, 11, 9; ул.Дружбы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; пер.Таёжный, 1, 2, 3, 6, 8; ул.Северная, д. 4.