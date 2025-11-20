В Костомукше достроят дом-интернат для пожилых и инвалидов на 200 мест в 2026 году

Строительство одного из крупнейших в Северо-Западном федеральном округе домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов завершится в Костомукше в 2026 году.

Социальный объект, рассчитанный на 200 мест, возводится в рамках национального проекта «Семья», сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Подрядчик ООО «КСМ» завершил основные строительные работы и благоустройство территории. На прилегающей территории обустроены тротуары, спортивные площадки и проведено озеленение. Здание подключено к тепловым сетям, что позволяет продолжать внутреннюю отделку в зимний период.

Это первый столь масштабный социальный объект, построенный в Карелии за последние годы. Реализация проекта позволит обеспечить комфортные условия для пожилых людей и инвалидов Костомукши и прилегающих районов.

Напомним, Артур Парфенчиков сообщил о выделении 189 млн рублей на капремонт домов-интернатов Карелии.