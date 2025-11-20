В Костомукше ночью горел бар «Пирамида»

В Костомукше ночью произошел масштабный пожар на площади 250 квадратных метров в здании, где находится бар «Пирамида».

По словам очевидца, приславшего видео с места происшествия в паблик «В Контакте»

«АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША», здание начало гореть в 3 ночи.

К работе по его ликвидации привлекалось 3 единицы техники и 11 человек. Возгорание удалось ликвидировать к 9 утра, пострадавших нет. Огонь повредил 250 кв. метров из 500 кв. метров общей площади здания, сообщила пресс-служба МЧС Карелии «Столице на Онего». В ведомстве уточнили, что пожар произошел в результате возгорания кровли.

В здании также располагались пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис», цех по стирке ковров «АртХим» и пункт приема металла. О повреждениях в них ничего неизвестно.

