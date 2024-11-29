В Костомукше ищут гонщика, который сбил человека и скрылся с места ДТП

Возможно, инцидент зафиксировали видеорегистраторы.

Серьезная авария произошла в Костомукше. Там рядом с популярным магазином сбили человека, который переходил пешеходный переход. Видео опубликовали в телеграм-канале «Костомукшский дворик».

«Сегодня около магазина Марс в 18:24 мой сын переходил дорогу. Прошу откликнуться очевидцев или возможно, кому-то попал момент в видеорегистратор», — написали авторы поста.

Судя по кадрам, когда человек пересекал проезжую часть, справа на большой скорости ехал автомобиль, которые сбил его. Потерпевший упал на дорогу.