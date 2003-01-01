В Костомукше из горящей многоэтажки эвакуировали жителей

Ночной пожар произошел в ночь на 8 октября в многоэтажке в Костомукше.
В 01:50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Костомукша, улица Интернациональная, дом №9. Горела одна из квартир. Как рассказали в МЧС Карелии, пожарными с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания спасены 2 человека, а также эвакуированы 15 человек, двое из них – дети.
Всего для ликвидации привлекались 2 единицы техники и 10 человек. В результате огнём повреждены стены в квартире на площади 8 квадратных метров. Никто не пострадал.
