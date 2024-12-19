Крадут, курят, ругаются матом: в Костомукше комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела 6 новых материалов

В Костомукше рассмотрели административные дела несовершеннолетних.
18 декабря состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костомукшском городском округе, где было рассмотрено 6 административных материалов. Об этом сообщается в группе округа.
В ходе заседания были рассмотрены правонарушения, совершенные несовершеннолетними:
— Два случая кражи.
— Два факта курения несовершеннолетними в местах, где это запрещено.
— Один протокол за употребление нецензурной брани.
— Один протокол по факту нанесения побоев.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание