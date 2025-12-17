В Костомукше легковой автомобиль смяло после столкновения с автовышкой

В Костомукше на 3-м километре дороги Костомукша-ГОК жестко столкнулись легковой автомобиль и спецтехника.
Вчера, 17 декабря, около 16:05 водитель автомобиля ВАЗ нарушил правила и выехал на полосу встречного движения. Об этом ДТП мы писали ранее, стали известны подробности.
Как рассказали в ГАИ, на встречке он столкнулся с автовышкой на базе КамАЗа, которой управлял 32-летний водитель. В результате аварии 51-летний водитель отечественного авто, житель Костомукши, получил травмы. Его госпитализировали.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.