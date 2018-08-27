В Костомукше мать с сыном обокрали продавца в магазине

Семья приехала в Костомукшу за покупками и стала фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшей оказалась работница одного из магазинов Костомукши. Находясь на рабочем месте, она отвлеклась, оставив без внимания сумку. В результате женская сумочка с документами, мобильным телефоном и личными вещами продавца исчезла. Ущерб составил более 20 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались жители поселка Муезерский - 44-летняя женщина со своим 19-летним сыном.

Как выяснили полицейские, семья приехала в Костомукшу за покупками. В магазине их внимание привлекла оставленная без присмотра женская сумка, которую они положили к себе в продуктовую тележку и вынесли из магазина.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время следствия им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.