В Костомукше мужчина ножом зарезал своего знакомого

Горожанин убил приятеля в пылу пьяной ссоры и скрылся с места преступления.

43-летний житель Костомукши подозревается в убийстве своего приятеля, сообщили в Следственном комитете Карелии.

— Ночью 15 октября 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, вступил в конфликт со знакомым. В ходе ссоры злоумышленник нанёс удар ножом в область шеи 56-летнего мужчины, после чего покинул место происшествия и предпринял меры к сокрытию орудия преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни было обнаружено в этот же день в обеденное время, — рассказали в ведомстве.

В кратчайшие сроки фигурант был задержан. Во время допроса он признался, куда спрятал нож. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

