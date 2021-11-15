В Костомукше началась установка новогодней елки в стиле хохломы (ФОТО, ВИДЕО)

В городе горняков 13 ноября начался монтаж новогодней ели на площади Ленина.

Об этом сообщается в группе «Костомукша-Медиа» Вконтакте.

Новогодний подарок сделал горожанам комбинат «Карельский окатыш».

«Мы решили сделать новогодний подарок для всех жителей Костомукши — украсить наш город новой елкой с яркой иллюминацией», — сообщил на своей странице Вконтакте генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьёв.





Четырнадцатиметровая новогодняя ёлка будет снабжена яркой иллюминацией, а обвес выполнен в хохломском стиле. Праздник по случаю открытия елки намечен на 4 декабря.