В Костомукше началось строительство крытого катка

15 августа глава Карелии Артур Парфенчиков проверил, как идут работы на стройплощадке.
Контракт на строительство с компанией «УралСтройСнаб» администрация города заключила в мае. В настоящее время подрядчик уже расчистил территорию стройплощадки, провел земляные работы. Строительство ведется по установленному контрактом графику.
— Мы уже вышли на основание фундамента, далее будем проводить опалубку, армирование и заливку монолитных фундаментов. Во второй половине сентября приступим к возведению стального каркаса, — рассказал представитель компании «УралСтройСнаб» Илья Кривошеев.
Артур Парфенчиков обсудил с подрядчиком ход проведения работ и отметил, что наряду с лыжно-биатлонным комплексом крытый каток станет для жителей популярным спортивным объектом.
— Держу ход строительства на личном контроле. Значительный вклад в финансирование работ вносит наш партнер — компания «Северсталь», — отметил руководитель региона. — Уверен, что костомукшане по достоинству оценят новый ледовый каток.
Строительство объекта ведется в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий».