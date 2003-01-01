В Костомукше новобранцы-пограничники приняли присягу

Артур Парфенчиков поздравил новобранцев-пограничников в Костомукше.

16 августа в Костомукше прошла торжественная церемония принятия военной присяги молодыми пограничниками. На мероприятии присутствовали представители власти, духовенства и родные новобранцев.

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к молодым людям и поблагодарил родителей ребят за их достойное воспитание.

– Присяга — это клятва, которую вы пронесете через всю жизнь. Служба на границе — большая честь. Вы будете охранять рубежи нашей страны. Служите честно, с гордостью носите звание пограничника! Отличной вам службы, взаимовыручки и крепкого боевого братства. Начальник Пограничного управления ФСБ по Карелии Сергей Попов получил благодарственное письмо от главы республики за успешную работу по отбору военнослужащих. Новобранцы будут служить в пограничных частях Северо-Запада, Дальнего Востока и Северного Кавказа.