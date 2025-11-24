В Костомукше откроют новое деревообрабатывающее производство

В Костомукше планируют открыть новое предприятие по производству изделий из древесины.
Компания «Арктическая Лесная Корпорация» инвестирует в проект 39 миллионов рублей.
Как рассказали в Корпорации развития, производство запустят в конце 2026 года. На предприятии будут изготавливать дома, бани, беседки, качели и мебель из дерева — кровати, столы и скамейки. Особое внимание уделят производству деревянных слэбов для столешниц и предметов интерьера. Планируемый объем производства составит от 100 до 1000 кубометров продукции в год.
Для реализации проекта компания получит земельный участок без торгов. На территории построят цех с линией деревообработки, административно-бытовой корпус и склады. Также закупят современное оборудование и технику. Новое производство создаст 10 рабочих мест.
Генеральный директор компании Владислав Егоров отметил, что предприятие будет выпускать качественную продукцию из местного сырья и способствовать развитию арктических территорий Карелии. В перспективе рассматривается возможность расширения производства.