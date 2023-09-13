В Костомукше открыли виртуальный концертный зал

Благодаря технике создается эффект полного погружения и присутствия на филармоническом концерте.

Виртуальный концертный зал открылся в Костомукше в детской музыкальной школе им. Г. А. Вавилова, рассказали в паблике Костомукшского городского округа 13 сентября.

Как отметили в сообществе, это уже второй такой зал в Карелии. Новое пространство школа получила благодаря победе в конкурсном отборе Минкультуры России в прошлом году.

По нацпроекту «Культура» в концертном зале установили акустическую систему, большой экран, проектор и компьютерное оборудование для трансляций, благодаря которому создается эффект полного погружения и присутствия на филармоническом концерте. Выступления можно смотреть в режиме реального времени или в записи, рассказали в источнике.

Церемония открытия завершилась воспроизведением записи концерта Российского национального молодежного симфонического оркестра.